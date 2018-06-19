Черданцев: "Главное, чтобы с нами не случился ебипет"

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Черданцев: "Главное, чтобы с нами не случился ебипет"

Известный российский телекомментатор Георгий Черданцев поиронизировал в преддверии матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными России и Египта.

"Египет опасное название страны, потому что всегда есть вероятность оговориться и сказать Ебипет. Так вот. Завтра главное, чтобы с нами не случился ебипет" - написал Черданцев в своём твиттере.

Напомним, что матч Россия - Египет состоится сегодня в Санкт-Петербурге в 21:00 по московскому времени.

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