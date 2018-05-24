Черданцев: "Наконец-то "Наполи" нанял нормального тренера"

Теги наполимаурицио саррикарло анчелотти

Черданцев: "Наконец-то "Наполи" нанял нормального тренера"

Известный российский телекомментатор Георгий Черданцев прокомментировал назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера "Наполи".

"Наконец-то "Наполи" нанял нормального тренера. Ажиотаж вокруг Сарри не понимаю: человек проиграл почти все до одного ключевые матчи, что в "Фиорентине", что в "Наполи" - написал Черданцев в твиттере.

Стоит отметить, что Сарри никогда не тренировал "Фиорентину".

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