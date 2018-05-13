Известный российский телекомментатор Георгий Черданцев назвал фаворитов на пост главного тренера "Зенита".

"По преемнику Манчини в "Зените". Из пятёрки фаворитов в российском списке Сергей Семак, в иностранном - Сарри из "Наполи". 100 процентов достоверная информация. Продолжение следует" - написал Черданцев в твиттере.

Ранее стало известно, что Дик Адвокат не возглавит "Зенит". | http://soccernews.ru