Черданцев назвал фаворитов на пост главного тренера "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургсергей семакмаурицио сарри

Черданцев назвал фаворитов на пост главного тренера "Зенита"

Известный российский телекомментатор Георгий Черданцев назвал фаворитов на пост главного тренера "Зенита".

"По преемнику Манчини в "Зените". Из пятёрки фаворитов в российском списке Сергей Семак, в иностранном - Сарри из "Наполи". 100 процентов достоверная информация. Продолжение следует" - написал Черданцев в твиттере.

Ранее стало известно, что Дик Адвокат не возглавит "Зенит". | http://soccernews.ru

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