Черданцев назвал главную проблему сборной России

Фото: инстаграм Черданцева/Автор неизвестен

Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев высказался о выступлении сборной России на Евро-2020 и прокомментировал поведение главного тренера национальной команды Станислава Черчесова после вылета с турнира.

– Главный ваш вопрос к Черчесову сегодня?

– Почему Станислав Саламович сразу после игры на пресс-конференции не произнес: "Я, как тренер, отвечаю за результат. Сыграли неудачно – я подаю в отставку"? Дальше уже технический комитет, РФС, работодатели, полководцы, генералы пусть думают над решением. Принимать отставку, не принимать... Я не работодатель для нашего главного тренера. Но мне кажется, что человеческие эмоции в спорте определяют все. Нужно быть живым человеком!

Станислав Саламович – спортсмен. По крайней мере, был спортсменом прежде. Должна быть чисто спортивная реакция на неудачу! Не пробег считать, выигранные единоборства, какие-то ускорения и прочую лабуду, которая не имеет отношения к делу.

Мне кажется, после такого провала тренер должен объективно дать самому себе и штабу оценку: "Товарищи, я подаю в отставку!" Элементарная эмоциональная реакция. Нельзя без эмоций относиться к спорту. Главная проблема этой сборной – она абсолютно без эмоций! Просто ноль!

– Раньше-то были.

– В 2018-м были. А сейчас – нет. Поэтому все закончилось тем, чем закончилось.

– Говорят, Черчесов выбил из-под себя кресло странной пресс-конференцией. Согласны?

– Не знаю, зачем вообще устраивалось это мероприятие. Мы опять не услышали ответов на главные вопросы. Что говорить про кресло? Тренеры приходят и уходят. На этом месте десятилетиями не сидят. После неудачного цикла уход в отставку – что такого? – сказал Черданцев.

Напомним, что сборная России набрала три очка и заняла четвертое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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