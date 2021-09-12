Черданцев объяснил критику в сторону Карпина
Фото: инстаграм Черданцева/Автор неизвестен
Комментатор каналов "Матч ТВ" Георгий Черданцев объяснил свою критику в сторону главного тренера сборной России Валерия Карпина.
– Есть сборная, я хочу, чтобы она играла на чемпионате мира, есть моя реакция на то, что происходит, в сравнении с той сборной, которая была до этого. Вот и все.
– Но ты так не кусал Черчесова. Почему?
– Потому что Черчесов выполнял задачу. Он на чемпионате мира в четвертьфинал вышел. Я вчера гулял в районе Патриаршего моста, там огромное здание с граффити, где написано: "Спасибо вам, парни!" И вся сборная там нарисована. Какой еще сборной кто-нибудь скажет спасибо? Это работа Черчесова.
Поэтому тот период, когда он готовил сборную к чемпионату мира и проигрывал товарищеские матчи – чего его там было тролить и гнобить? Это была подготовка к чемпионату мира. Он приходил ко мне в эфир, рассказывал, что делает. Он обещал: "Я сделаю свою работу, наберитесь терпения".
Он сделал, он вышел в четвертьфинал, вопросов нет. Дальше пошел отбор к Евро. Он вывел команду на Евро? Вывел. А вот когда начался чемпионат Европы, начались вопросы, все логично.
А сейчас нет времени рассусоливать. Сейчас у нас есть три матча. Выйди на первое место и все. У Карпина нет времени. Надо было Хорватию обыгрывать и выходить на первое место в группе, – сказал Черданцев.
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