Черданцев объяснил, почему Кокорин заиграет в "Фиорентине"

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев порассуждал о перспективах нападающего Александра Кокорина заиграть в составе "Фиорентины".

"Уровню "Фиорентины" Кокорин соответствует, а вот уровню итальянской лиги - нет. При этом нужно чётко понимать, что итальянская лига страшно деградировала за последние 20 лет в силу экономических причин и страшного обеднения страны. Италия на данный момент - беднейшее государство, находящееся в тяжелейшем финансовом положении и имеющее трудную коронавирусную историю. Там есть клубы, которые выживают, которые существуют более-менее нормально, а "Ювентус" - это то самое исключение, что лишний раз подтверждает правило.

Что касается конкретно "Фиорентины", то времена владельца Марио Чекки Гори давно уже в прошлом, и Габриэль Батистута, как вы понимаете, там не играет. Это достаточно бедный даже по российским меркам клуб. На мой взгляд, состав "Фиорентины" тупо слабее составов команд из первой восьмёрки чемпионата России. Да, там есть Рибери и Борха Валеро, но это ребята, которые давно едут с ярмарки и просто доигрывают. А имена состава нападающих "Фиорентины" широкому спектру болельщиков, полагаю, вообще ничего не говорят.

Так что, думаю, Кокорин может заиграть в любой команде Серии А от десятого места и ниже, потому что эти команды слабее по всем показателям, если их сравнивать с тем же "Сочи", - считает Черданцев.

Стоит отметить, что "Фиорентина" занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А и в этом сезоне испытывает проблемы с забитыми мячами - 18 голов в 18 турах. Меньше отличались только игроки "Пармы" (14).

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