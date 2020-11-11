Черданцев гневно отреагировал на шутку Уткина о себе

Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев отреагировал на шутку Василия Уткина.

Ранее Уткин опубликовал скриншот, на котором видно, что Черданцев подписался на него в твиттере, написав: "И вот стоило мне заговорить об онанизме..."

"Ты все-таки редкий хам и идиот", - написал в ответ Черданцев.

Напомним, что Черданцев и Уткин знакомы по совместной работе на "НТВ-Плюс" и "Матч ТВ".

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