Черданцев ответил Конову по поводу Гончаренко, который вернулся в ЦСКА

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Черданцев ответил Конову по поводу Гончаренко, который вернулся в ЦСКА

Комментатор Георгий Черданцев вступил в полемику с журналистом Василией Коновым по поводу возвращения Виктора Гончаренко в ЦСКА.

Конов написал в Twitter следующее: "Давление нормальное, надеюсь. Главное, чтобы во вторник снова не подскочило".

"Что так зло, Василий? Гончаренко с большинством футболистов, которые не являются ни то что игрокам основы, но даже кандидатами в сборную России, регулярно занимает высокие места. А что ты от него хотел? Чемпионства? С таким составом? Так не бывает", – ответил ему Черданцев.

Напомним, что Гончаренко не пришел на пресс-конференцию после матча 23-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:4). Старший тренер "армейцев" Сергей Овчинников заявил, что после матча у Гончаренко поднялось давление. Позже появилась информация, что 43-летний специалист написал заявление об отставке и уехал в Беларусь. В итоге ЦСКА к матчу 24-го тура с "Динамо" (0:0) готовил Овчинников.

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