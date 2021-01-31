Черданцев пожаловался на доход: "400-500 тысяч рублей за вечер можно было раньше заработать. Сейчас цены упали минимум вдвое"

Известный комментатор Георгий Черданцев рассказал, сколько теряет в заработке во время кризиса.

"Я не веду корпоративы. Только спортивные праздники.Или на конференциях выступаю модератором. Конечно, могу провести День рождения для друзей. Бесплатно, разумеется.

В докризисные времена случались мероприятия, когда за вечер можно было заработать 400-500 тысяч рублей. Сегодня таких цифр нет. Цены упали минимум в два раза.