Черданцев пожаловался на доход: "400-500 тысяч рублей за вечер можно было раньше заработать. Сейчас цены упали минимум вдвое"

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Черданцев пожаловался на доход: "400-500 тысяч рублей за вечер можно было раньше заработать. Сейчас цены упали минимум вдвое"Известный комментатор Георгий Черданцев рассказал, сколько теряет в заработке во время кризиса.

"Я не веду корпоративы. Только спортивные праздники.Или на конференциях выступаю модератором. Конечно, могу провести День рождения для друзей. Бесплатно, разумеется.

В докризисные времена случались мероприятия, когда за вечер можно было заработать 400-500 тысяч рублей. Сегодня таких цифр нет. Цены упали минимум в два раза.

Я не настолько обеспечен, чтобы от чего-то отказываться. Разве что свой аккаунт в Инстаграм не хочу превращать в "магазин на диване". Вот и не соглашаюсь рекламировать всякую хрень типа бензопилы", – приводит слова Черданцева "СЭ".

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Бензопила - хрень?Ну,для такого пополиза как он 100%.

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