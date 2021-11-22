Черданцев предложил ввести новый лимит в РПЛ

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Черданцев предложил ввести новый лимит в РПЛ

Фото инстаграм Георгия Черданцева / Автор неизвестен

Спортивный телекомментатор Георгий Черданцев считает необходимым ограничить число зарубежных тренеров в чемпионате России.

"Уже говорил об этом и могу повторить: нам нужно не только отменять лимит на легионеров, но и вводить лимит на иностранных тренеров. Либо вводить критерии, по которым определяется уровень их квалификации.

Когда к нам приезжает Дик Адвокат - это одна история. Но когда приезжает непонятно кто и непонятно зачем, большой вопрос - почему эти люди занимают чужие рабочие места? А главное, какие качества дают им конкурентные преимущества перед российскими тренерами?" - сказал Черданцев.

Стоит отметить, что в 16 командах РПЛ работают 11 российских тренеров и 5 иностранцев.

Не пропустите: Черданцев отреагировал на возможное назначение Ваноли в "Спартак". | http://soccernews.ru
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