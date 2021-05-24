Черданцев прокомментировал назначение Витории в "Спартак"

Фото: инстаграм Георгия Черданцева/Автор неизвестен

Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев поделился мнением о назначении португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера московского "Спартака".

"Что касается Руя Витории — одна из моих самых первых реплик о нем была следующей: "В принципе не понимаю, как можно "Спартаку" рассматривать тренера из арабского чемпионата". И тем более не понятно, как такая идея может возникнуть в клубе, у которого скоро 100-летний юбилей. Это же огромная честь — быть тренером команды с такой историей! А тут берется человек, который в возрасте 50-ти поехал за деньгами в Саудовскую Аравию. На мой взгляд, такая идея — это неуважение к традициям "Спартака", — приводит слова Черданцева "Матч ТВ".

51-летний Витория подписал со "Спартаком" контракт до лета 2023 года. На посту наставника "красно-белых" он сменил Доменика Тедеско.

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