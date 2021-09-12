Черданцев прокомментировал слова Путина о лимите на легионеров в РПЛ
Фото: инстаграм Черданцева/Автор неизвестен
Комментатор каналов "Матч ТВ" Георгий Черданцев прокомментировал слова президента Российской Федерации Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ.
"Высказывание Владимира Владимировича мне понятно. То ли ему советники плохо разъясняют, то ли мы плохо разъясняем вместе с коллегами, что такое лимит на легионеров. У меня есть такое ощущение, что у людей, в том числе у президента, нет четкого понимания, что такое лимит на легионеров.
Потому что, мне кажется, все это воспринимают так: если отменить лимит, значит, в каждой команде чемпионата России будут играть по 25 иностранцев из Африки, но мы же понимаем, что это не так.
Отмена лимита? Я за компромисс. Лимит должен быть, но не в том виде, в котором есть сейчас. В каком? Чтобы на поле могли выйти 11 иностранцев. Я не вижу в этом никакой проблемы. Но все остальные в заявке тогда должны быть россияне", — сказал Черданцев для ютуб-канала "Футбольный Биги".
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