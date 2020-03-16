Черданцев раскритиковал инициативу Федерации футбола Италии перенести Евро-2020
Известный российский комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о желании Федерации футбола Италии перенести на более поздний срок Евро-2020, чтобы успеть завершить сезон Серии А.
"Отлично. Итальянцы сами всех заразили и теперь требуют отменить Евро, потому что ОНИ не успеют доиграть свой чемпионат! Я офигеваю, дорогая редакция", - написал Черданцев в твиттере.
Напомним, что впервые коронавирус COVID-19 обнаружили в Китае, однако за несколько месяцев он охватил десятки стран и был признан пандемией.
Италия стала главным очагом заболевания в Европы. По последним данным, в этом государстве заразились почти 25 тысяч человек, более 1800 случаев закончились летальным исходом.
Не пропустите: Евро-2020 может пройти в декабре. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
У защитника "Сампдории" не подтвердились подозрения на коронавирус
-
Ширер выступил против вручения чемпионского титула "Ливерпулю", если сезон не будет доигран
-
Тарасов назвал сроки своего восстановления после перелома ноги
-
Черданцев раскритиковал инициативу Федерации футбола Италии перенести Евро-2020
-
"Локомотив" показал фото из раздевалки после победы над "Ростовом"
-
Третий игрок "Валенсии" признался, что болен коронавирусом
-
Федерация футбола Италии настаивает на переносе Евро-2020
-
Главные новости дня: 15 марта
-
5
"Барселона" сделала новое предложение тер Штегену о продлении контракта
-
У сына Кокорина появился свой Instagram-аккаунт
-
"Реал" намерен выкупить Ареоля у ПСЖ
-
Эриксен лишился жилья из-за коронавируса
-
1
"Манчестер Сити" намерен переманить трансферную цель "Реала"
-
"Реал" назвал "Арсеналу" цену на Себальоса
-
Еще один игрок "Валенсии" сообщил о заражении коронавирусом
-
"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за воспитанника "Барселоны"
-
Карпин рассказал, почему Мамаев пропустил матч с "Локомотивом"
-
Глава Примеры оценил вероятность возобновления сезона
-
"Интер" нацелился на воспитанника "Милана"
-
Пименов объяснил, почему нападающие "Локомотива" забивают мало голов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16