Черданцев раскритиковал инициативу Федерации футбола Италии перенести Евро-2020

Известный российский комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о желании Федерации футбола Италии перенести на более поздний срок Евро-2020, чтобы успеть завершить сезон Серии А.

"Отлично. Итальянцы сами всех заразили и теперь требуют отменить Евро, потому что ОНИ не успеют доиграть свой чемпионат! Я офигеваю, дорогая редакция", - написал Черданцев в твиттере.

Напомним, что впервые коронавирус COVID-19 обнаружили в Китае, однако за несколько месяцев он охватил десятки стран и был признан пандемией.

Италия стала главным очагом заболевания в Европы. По последним данным, в этом государстве заразились почти 25 тысяч человек, более 1800 случаев закончились летальным исходом.

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