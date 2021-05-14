Черданцев раскрыл размер своей зарплаты

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Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Георгий Черданцев рассказал об уровне своих доходов.

"Я всё трачу. Я не зарабатываю такие деньги, чтобы откладывать. 600-800 тысяч рублей в месяц на "Матч ТВ"? Ты не забывай о том, что я не комментатор на "Матч ТВ". Могу больше заработать, могу - меньше. Это зависит от количества эфиров, насколько хорошо я делаю программу и насколько хорошо в ней продаётся реклама. Если она продаётся хорошо, я могу заработать больше, плохо - я зарабатываю меньше. Но комментаторская ставка к этому не имеет вообще никакого отношения, она значительно меньше.

Я единственный снабженец в семье. У меня нет уже ни дедушек, к сожалению, ни бабушек. Я содержу родителей на протяжении многих лет. Им нужен уход в прямом смысле слова. Поэтому да, чем ты больше зарабатываешь, тем ты больше тратишь. Это вполне разумно. Вот я видел, у тебя Саша Кержаков про 200 тысяч рублей рассказывал, это сложно, когда футболисты проходят этот период и начинают меньше зарабатывать. Потому что ты привыкаешь к одним расходом, а в какой-то момент тебе приходится переходить на уровень ниже и тратить меньше, чем ты привык.

Поэтому если я могу позволить себе куда-то полететь бизнес-классом, я полечу бизнес-классом. Не буду откладывать. А когда я не смогу себе этого позволить, значит, мне очень просто вернуться в те времена, когда я ничего не зарабатывал. Более того, я считаю, что зарабатываю мало. Я зарабатываю до смешного мало. С моим опытом работы, статусом и тем количеством рекламы, которое генерит в том числе программа, конечно, надо сравнивать с европейскими коллегами. Если это всё в евро пересчитать, ну это будет вообще... Сравнить с доходами футболистов второго дивизиона...

Сколько я должен или мог бы зарабатывать в соответствии с представлением о своём статусе? Я могу сказать, что мой коллега в Италии, который ведёт подобное шоу, имеет контракт на 500 тысяч евро в год - это 40 миллионов рублей. Только за программу. В принципе, я не понимаю, почему у нас такое уничижительное отношение к зарабатыванию денег.

На что трачу? На еду. Я ем много. Потом у меня есть семейные расходы, которые я не хочу озвучивать. Но я ещё раз подчёркиваю: я единственный кормилец - в прямом смысле - в большой семье, где люди зависят от меня", - рассказал Черданцев.

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