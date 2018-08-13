Черданцев сделал прогноз на матч "Спартак" - ПАОК
Известный российский телекомментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между "Спартаком" и ПАОК.
"Спартак" пройдёт. У ПАОК проходной двор сзади. Можно сказать, что у "Спартака" тоже, но это не совсем так: посмотрите как забивали греки. Тут своё поле, свои болельщики. Да, "Спартак" с трудом одолел "Анжи", но 31 удар по воротам это очень серьёзный показатель. При той игре в обороне, которую показал ПАОК, думаю, грекам будет сложно не пропустить 2-3 мяча. С другой стороны и "Спартак" не та команда, от которой можно ожидать игры на ноль в обороне. Думаю, сюжет может быть таким: "Спартак" при поддержке своих болельщиков идёт сразу же вперёд и старается забить быстрый гол. Если будет 1:0 до 20 минуты, то грекам ничего не останется кроме как идти вперёд, ну а на пространстве "Спартак" не остановить такой обороной. Но может быть и 0:0, если мяч у "Спартака" не пойдёт в ворота, как с "Анжи", а греки поставят автобус, но я считаю, что такой сценарий менее вероятен" - сказал Черданцев.
Напомним, что первый матч между ПАОК и "Спартаком" завершился победой греков со счётом 3:2. Ответная игра состоится 14 августа в Москве.
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