Черданцев скептически оценивает шансы сборной России в матче с Хорватией

Известный телекомментатор Георгий Черданцев скептически оценивает шансы сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 против Хорватии.

"Наши и так прыгнули выше головы. У Хорватии нет тех проблем с тренером, которые были у Испании, ну а как в целом сборная России играет с командами, в чьём составе есть футболисты "Реала", "Барселоны", "Ювентуса" и "Интера", мы видели. Скорее всего мы отдадим хорватам мяч и будем играть также как с Испанией, но ещё раз повторю: Хорватия не Испания и не будет катать мяч туда-сюда, а тоже предложит его сборной России, и вот если мы будем эти мячи терять, контратаки Хорватии могут быть очень опасны. Думаю, отделаться одним пропущенным мячом России будет сложно. Если же удастся, то Черчесов гений" - сказал Черданцев.

Напомним, что матч Россия - Хорватия состоится сегодня в Сочи в 21:00 по московскому времени.

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