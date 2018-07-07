Черданцев скептически оценивает шансы сборной России в матче с Хорватией
Известный телекомментатор Георгий Черданцев скептически оценивает шансы сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 против Хорватии.
"Наши и так прыгнули выше головы. У Хорватии нет тех проблем с тренером, которые были у Испании, ну а как в целом сборная России играет с командами, в чьём составе есть футболисты "Реала", "Барселоны", "Ювентуса" и "Интера", мы видели. Скорее всего мы отдадим хорватам мяч и будем играть также как с Испанией, но ещё раз повторю: Хорватия не Испания и не будет катать мяч туда-сюда, а тоже предложит его сборной России, и вот если мы будем эти мячи терять, контратаки Хорватии могут быть очень опасны. Думаю, отделаться одним пропущенным мячом России будет сложно. Если же удастся, то Черчесов гений" - сказал Черданцев.
Напомним, что матч Россия - Хорватия состоится сегодня в Сочи в 21:00 по московскому времени.
Не пропустите: Президент Хорватии сделала прогноз на матч с Россией. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Лучшие моменты четвертьфиналов ЧМ-2018
-
Достойный вылет сборной России и бразильская обескураженность – итоги 1/4 финала Чемпионата Мира
-
Официально: Йерро покинул пост тренера Испании
-
Головин вошел в тройку главных открытий ЧМ-2018 по версии FourFourTwo
-
Двадцать пятый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 8 июля
Лента новостей
-
Определена дата медосмотра Ярмоленко в "Вест Хэме"
-
"Челси" готов заплатить почти 30 миллионов евро за молодого хорвата
-
"Штутгарт" перехватил форварда у "Интера"
-
"Ювентус" и "Наполи" поборются за форварда ПСЖ
-
Форвард "Арсенала" получил предложение от "Лацио"
-
Переход Балотелли в "Марсель" может сорваться
-
Официально: Паулиньо вернулся в "Гуанчжоу Эвергранд"
-
"Интер" потратит 15 миллионов на юного таланта
-
Ковачич рассказал, останется ли он в "Реале"
-
"Зенит" уничтожил "Динамо" в товарищеском матче
-
Лучшие моменты четвертьфиналов ЧМ-2018
-
Фернандес: "Благодарен за честь защищать цвета России в составе сборной"
-
Харт определился со своим будущим
-
Официально: Одриосола стал игроком "Реала"
-
Горлукович призывает Головина покинуть чемпионат России
-
Роналду обратился за советом к Анчелотти
-
Экс-игрок сборной России: "Смолов оказался не готов психологически к Чемпионату Мира"
-
Блан: "Мбаппе - это феномен"
-
Неймар попросил руководство ПСЖ подписать своего бывшего партнера по "Барселоне"
-
Футболисты сборной России встретились с болельщиками