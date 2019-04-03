Черданцев: "То, что происходит с Кокориным и Мамаевым, это адский ад"

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Черданцев: "То, что происходит с Кокориным и Мамаевым, это адский ад"

Комментатор и ведущий "Матч ТВ" Георгий Черданцев ярко прокомментировал продление ареста нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Сегодня, 3 апреля, Пресненский суд Москвы футболистов оставили под арестом до 25 сентября.

"То, что происходит с Кокориным и Мамаевым, это адский ад. 18 следователей! Зачем??? Ребятам держаться", - написал Черданцев в твиттере.

Следующее заседание по их делу состоится 9 апреля.

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. В результате их действий пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

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