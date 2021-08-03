Черданцев высказался о несостоявшемся назначении Кунца в сборную России
Фото: инстаграм Георгия Черданцева/Автор неизвестен
Спортивный комментатор Георгий Черданцев в резкой форме поделился мнением о не назначении немецкого специалиста Штефана Кунца на пост главного тренера сборной России.
"Назначение Карпина в сборную происходило по ряду причин в цейтноте. И лично мне пока никто не доказал, что был практически подписан договор с Кунцем. Пользуясь случаем, хочу сказать: "И слава богу, что не подписали!" Я изначально был против каких-либо малоизвестных иностранцев, а если бы сборную России возглавил тот тренер, который на Олимпиаде опозорился с немецкой командой, это было бы в корне неправильно — лузеры нам не нужны", - приводит слова Кунца "Матч ТВ".
Напомним, что главным тренером сборной России несколько дней назад был назначен Валерий Карпин, который на протяжении некоторого времени также работал в "Ростове". Впрочем, 2 августа Карпин покинул клуб и сосредоточился на сборной.
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