Черданцев высказался о несостоявшемся назначении Кунца в сборную России

Фото: инстаграм Георгия Черданцева/Автор неизвестен

Спортивный комментатор Георгий Черданцев в резкой форме поделился мнением о не назначении немецкого специалиста Штефана Кунца на пост главного тренера сборной России.

"Назначение Карпина в сборную происходило по ряду причин в цейтноте. И лично мне пока никто не доказал, что был практически подписан договор с Кунцем. Пользуясь случаем, хочу сказать: "И слава богу, что не подписали!" Я изначально был против каких-либо малоизвестных иностранцев, а если бы сборную России возглавил тот тренер, который на Олимпиаде опозорился с немецкой командой, это было бы в корне неправильно — лузеры нам не нужны", - приводит слова Кунца "Матч ТВ".

Напомним, что главным тренером сборной России несколько дней назад был назначен Валерий Карпин, который на протяжении некоторого времени также работал в "Ростове". Впрочем, 2 августа Карпин покинул клуб и сосредоточился на сборной.

Не пропустите: Карпин назвал причину ухода из "Ростова". | http://soccernews.ru