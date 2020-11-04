Черданцев высказался о положении Миранчука в "Аталанте"

Известный комментатор Георгий Черданцев высказался по поводу положения хавбека Алексея Миранчука в "Аталанте".

Вчера, 3 ноября, футболист не вышел на поле в матче 3-го тура ЛЧ против "Ливерпуля" (0:4), оставшись в запасе 4-ю игру подряд.

"Алексей даже изредка не выходит. Невыход с "Кротоне" необъясним ни тем, что после травмы, ничем. Это чисто тренерское упрямство.

Я думаю, этот трансфер не согласовали с Гасперини, и это его ответ руководству", - написал Черданцев в твиттере.

Напомним, футболист перешел в "Аталанту" из "Локомотива" в летнее трансферное окно за 17 миллионов евро.

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