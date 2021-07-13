Черданцев высказался о реформе российских лиг
Фото: инстаграм Черданцева/Автор неизвестен
Комментатор телеканалов "Матч ТВ" Георгий Черданцев поделился мнением мнением о заявлении РФС провести реформу в российском футболе.
"Полностью поддерживаю заявление РФС о реформах лиг. При этом не нашел для себя в нем ничего нового: это все либо предлагал я сам – в статьях, телеграме, интервью – либо это некая квинтэссенция из того, о чем я говорил со своими гостями в разных программах.
Все те предложения которые мне близки и понятны, перечислены в этой статье в качестве реформ. Вопрос лишь в механизме их реализации и деталях. Рад, что эта статья опубликована – пора что-то менять серьезно и глобально.
Сроки? Думаю, все это будет реализовываться в ближайшее время. Вот-вот стартует новый сезон, и единственной сложной вещью видится подготовка рассинхрона календаря между лигами, но это тоже решаемо.
Соответственно, в течение пары лет можно подготовиться и переходить на новую систему", – сказал Черданцев.
Напомним, что сегодня, 13 июля, РФС на своем официальном сайте объявил о реформах в российских футбольных лигах.
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