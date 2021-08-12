Черданцев высказался о возможном возвращении Черчесова в "Спартак"

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Спортивный телекомментатор Георгий Черданцев поделился мыслями о ситуации в московском "Спартаке".

В частности, журналист порассуждал о потенциальном возвращении на тренерский мостик "красно-белых" Станислава Черчесова, а также о призывах к Леониду Федуну продать клуб.

"Черчесов уже был и тренером, и спортивным директором "Спартака", плюс в его фамилии есть буква "р". Но по гороскопу он - дева, так что возникают серьёзные сомнения. Но это всё шутки. И это действительно было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Гипотетически, я думаю, Станислав Саламович с той же Заремой нашёл бы возможность нормально работать.

Болельщики говорят: "Федун, продай клуб". Но кому? И каковы активы на продажу? Кому действительно принадлежит стадион, у кого на балансе академия, у кого на контрактах игроки? Всего этого мы не знаем. И что в итоге продаётся? Болельщицкий потенциал? Да, это хороший и мощный актив, но как его оценить в денежных единицах? С брендом тоже сложно. Поэтому будь я миллиардером, я бы всерьёз задался вопросом: "Что я на самом деле покупаю, приобретая "Спартак"?".

Разумеется, есть богатые люди, болеющие за "Спартак" и потенциально желающие приобрести клуб. Но от любви к искусству они этого делать не станут – тут нужно действительно серьёзное бизнес-обоснование. Поэтому болельщикам пока остаётся смириться с тем, что всё это так и будет дальше продолжаться", - сказал Черданцев.

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