Известный комментатор Георгий Черданцев высказался о вылете "Ростова" из Лиги Европы, который проиграл "Маккаби" (1:2) в квалификации турнира.

"Я говорил это в прошлом году после матча "Краснодара" в Базеле: ну если не хотите играть в Лиге Европы, если не по Сеньке шапка, так откажитесь, пусть играют команды с нижних мест, которые хотят.

Ах, рейтинг УЕФА? Ну так он уже ниже плинтуса", - написал журналист в твиттере.

Отметим, две из шести российских команд выбыли из еврокубков.

А еще: "Вест Хэм" следит за защитником "Ростова"| http://soccernews.ru