Черданцев высказался об игре сборной России на Евро-2020

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Черданцев высказался об игре сборной России на Евро-2020 Фото "Чемпионат"

Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев поделился мнением об игре сборной России на Евро-2020.

"Есть общее впечатление от выступления сборной России на Евро, и оно гнетущее. Ведь есть настроение, с которым наша команда играла все три встречи, количество ударов по воротам и количество передач поперек поля и назад. И есть фактор того, как приятно было смотреть на многие другие сборные - как они играли в футбол. Никакие заявления о попадании в группу с четвертьфиналистами этого впечатления не поменяют.

Качество игры - это не только единоборства, спринты и термины, про которые нам рассказывают тренеры. Я для себя сделал выводы - в своих передачах больше никогда не буду показывать все эти "пробеги" и "дистанции". Это просто наведение тени на плетень. Есть игра - она нравится или не нравится. И все. Это как спектакль.

Я был в качестве зрителя на игре против Финляндии, на единственной игре, в которой мы победили. Просто купил билет как фанат и пошел на трибуну с абсолютно незнакомыми людьми. Там все искренне болели за сборную России, и все чертыхались и плевались от ее игры. Она не понравилась никому. Потом в толпе были разговоры: "Отскочили". А также: "На такое невозможно смотреть".

Это реакция фанатов, которые платят немалые деньги. Если бы все это было бесплатно - тогда да, мы бы гордились пробегами или чем-то еще. Однако мы участвуем в соревновании не по спортивной гимнастике, а по футболу. Зритель же должен получать удовольствие от игры", - сказал Черданцев.   
 
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