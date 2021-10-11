Черданцев ярко высказался о капитанах сборной России

Фото: инстаграм Черданцева/Автор неизвестен

Комментатор телеканалов "Матч ТВ" Георгий Черданцев ярко высказался о том, что хавбек Алексей Сутормин станет уже пятым капитаном сборной России при тренере Валерии Карпине.

"История с капитанами сборной это просто какой-то детский сад. Кто сегодня дежурный по столовой", – написал Черданцев.

Сегодня сборная России сыграет матч против команды Словении на выезде в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года. Начало встречи запланировано на 21:45 (мск).

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