Черевченко: "Локомотив" - один из главных претендентов на чемпионство"

Главный тренер калининградской "Балтики" Игорь Черевченко высказался о чемпионских перспективах в Премьер-Лиге московского "Локомотива".

"Судя по той игре, которую сейчас показывает "Локомотив", он до конца сезона будет в топе турнирной таблицы. Бороться за первое место "Локо" будет до самого окончания чемпионата. Считаю команду Юрия Семина одним из главных претендентов на золотые медали. Я еще год назад говорил, что Семину нужно немного времени, чтобы настроить игру, и тогда результат придет.

В зимнее трансферное окно "Локо" еще может усилиться, а сейчас главного тренера вполне устраивают те игроки, которые есть в наличии. Иначе "железнодорожники" бы не показывали такого результата", - цитирует 43-летнего специалиста чемпионат.com.

Напомним, похожего мнения придерживается и бывший президент "Локомотива" Наумов. | soccernews.ru