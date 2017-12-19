Черевченко не возглавит "Ростов"

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Черевченко не возглавит "Ростов"

Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко в ближайшее время не возглавит "Ростов".

"До окончания сезона 2017/2018 я буду работать в "Балтике". У меня есть договорённость об этом с руководителями региона, членами совета директоров, генеральным директором и личные обязательства перед футболистами" - цитирует Черевченко официальный сайт калининградского клуба.

Таким образом, "Ростову" придётся выбирать нового наставника из шести специалистов. | http://soccernews.ru

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