Черевченко оценил игру Лодыгина в составе тульского "Арсенала"

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Черевченко оценил игру Лодыгина в составе тульского "Арсенала"

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко высказался об игре голкипера команды Юрия Лодыгина с "Ростовом" (1:2).

Зимой экс-футболист "Зенита" присоединился к команде. Это его первый матч в составе тульского клуба.

"Хорошо сыграл. У нас четыре вратаря. Они все примерно одинакового уровня. В этом тоже сложность состоит при выборе вратарей. Приоритет - тем, кто лучше играет ногами. Считаю, в современном футболе вратарь должен играть ногами не хуже полевых футболистов.

Да - мы и соперника просматриваем, и у нас есть определенные проблемы с составом.

Пытаемся, разговариваем с футболистами. Могу сказать за себя: меня очень трудно сломать. И игроков, я думаю, тоже. Команда у нас собрана из хороших ребят - и как футболистов, и по характеру. Думаю, проблем с этим не должно быть", - цитирует Черевченко пресс-служба клуба.

После 24 туров чемпионата России "Арсенал" занимает 9 место в турнирной таблице.

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