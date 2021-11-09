Черевченко оценил спрос на российских футболистов в Европе

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Бывший наставник "Химок" Игорь Черевченко поделился мыслями о желании некоторых клубов РПЛ стабильно зарабатывать на продаже игроков.

"Некоторые команды могут позволить себе развивать и продавать футболистов. Например, московское "Динамо", "Локомотив", где работают академии. Посмотри, сколько в "Динамо" воспитанников, молодых ребят.

Самый большой показатель футболиста, когда он не первый год играет, а когда на одном уровне два-три года сыграет, тогда уже можно говорить о том, что футболист состоявшийся. А так, всем понятно, что российские футболисты не востребованы в Европе. Уезжают единицы. Я уже задавал вопрос, кому продавать. Может, друг другу. Так и будут ходить по российским клубам", - сказал Черевченко.

Тренер покинул "Химки" 25 октября. Он возглавлял команду с сентября 2020 года.

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