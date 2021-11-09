Черевченко оценил спрос на российских футболистов в Европе
Фото сайт "Химок"
Бывший наставник "Химок" Игорь Черевченко поделился мыслями о желании некоторых клубов РПЛ стабильно зарабатывать на продаже игроков.
"Некоторые команды могут позволить себе развивать и продавать футболистов. Например, московское "Динамо", "Локомотив", где работают академии. Посмотри, сколько в "Динамо" воспитанников, молодых ребят.
Самый большой показатель футболиста, когда он не первый год играет, а когда на одном уровне два-три года сыграет, тогда уже можно говорить о том, что футболист состоявшийся. А так, всем понятно, что российские футболисты не востребованы в Европе. Уезжают единицы. Я уже задавал вопрос, кому продавать. Может, друг другу. Так и будут ходить по российским клубам", - сказал Черевченко.
Тренер покинул "Химки" 25 октября. Он возглавлял команду с сентября 2020 года.
Не пропустите: Черевченко отреагировал на слухи о крупной компенсации за увольнение из "Химок". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Агент Бакаева рассказал о ходе переговоров со "Спартаком" по новому контракту
-
Сборная Франции заменила травмированного Погба на хавбека "Ромы"
-
Стали известны сроки восстановления Тилеманса
-
Экс-скаут "Зенита" назвал свой самый большой просчёт в кадровой работе
-
Кассано потроллил "Манчестер Юнайтед" за поражение в дерби с "Сити"
-
Нобель Арустамян раскрыл трансферные планы ЦСКА на зиму
-
ПСЖ хочет в будущем заполучить Бензема
-
Черевченко оценил спрос на российских футболистов в Европе
-
СМИ узнали о планах Сауля на зимнее трансферное окно
-
Коутиньо отреагировал на новость об отказе выходить на замену в матче с "Сельтой"
-
"Локомотив" теряет Бека Бека
-
В "Нижнем Новгороде" прокомментировали будущее Кержакова после 4 поражений подряд
-
Саутгейт внёс пять изменений в заявку сборной Англии на ноябрьские матчи
-
Яя Туре может зимой покинуть "Ахмат": названа причина
-
В "Сассуоло" отреагировали на новость об обмене Миранчука на Бога
-
"Краснодар" назвал лучшего игрока команды в октябре
-
Лапорта высказался о возможном вхождении Алвеса и Пуйоля в тренерский штаб Хави в "Барселоне"
-
Скаут ПСЖ отказался работать в "Спартаке"
-
Главные новости дня: 8 ноября
-
"Зенит" хочет подписать защитника "Бока Хуниорс"