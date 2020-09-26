Черевченко определил три трансферные цели для "Химок"

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Черевченко определил три трансферные цели для "Химок"

Стали известны трансферные планы нового главного тренера "Химок" Игоря Черевченко.

По информации "Рейтинга Букмекеров", 46-летний наставник попросил руководство подмосковного клуба подписать троих футболистов.

Черевченко заинтересован в услугах защитника тульского "Арсенала" Гии Григалавы, вингера "Спартака" Резиуана Мирзова и нападающего "Локомотива" Луки Джорджевича.

Новый тренер "Химок" знаком с указанными игроками по совместной работе. Кроме того, они хотят сменить команду из-за дефицита игровой практики.

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