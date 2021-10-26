Черевченко отреагировал на слухи о крупной компенсации за увольнение из "Химок"

Теги химкиигорь черевченко

Черевченко отреагировал на слухи о крупной компенсации за увольнение из "Химок"

Фото твиттер "Химок"

Бывший наставник "Химок" Игорь Черевченко отрицает, что подмосковный клуб заплатил ему 30 миллионов рублей за досрочное прекращение сотрудничества.

"Расстались на хорошей ноте, всё мирно, спокойно, приятно. Сразу приступить к новой работе не получится, нужно взять отпуск, паузу, до Нового года точно отдохну. Слухи о том, что клуб мне должен неустойку в 30 миллионов [рублей], - ерунда, чушь, фейк", - сказал Черевченко.

Ранее сообщалось, что на замену 47-летнему тренеру рассматриваются пять кандидатов - это Вадим ЕвсеевРашид РахимовМихаил ГалактионовКирилл Новиков и Евгений Калешин.

Черевченко возглавлял "Химки" с сентября 2020 года. Команда в текущем розыгрыше РПЛ идёт на 14-м месте в таблице.

Не пропустите: Черевченко прокомментировал своё увольнение из "Химок". | http://soccernews.ru
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