Черевченко отреагировал на слухи об огромной компенсации за увольнение из "Химок"

Теги химкиигорь черевченко

Черевченко отреагировал на слухи об огромной компенсации за увольнение из "Химок"

Фото твиттер "Химок"

Бывший наставник "Химок" Игорь Черевченко отрицает, что подмосковный клуб должен ему 75 миллионов рублей за досрочное прекращение сотрудничества.

"Сегодня прочитал об этом в СМИ и сильно удивился. Информация о 75 миллионах и близко не соответствует действительности. На самом деле сумма компенсации минимум раза в два меньше и включает в себя долги по заработной плате за три месяца 2021 года и начало этого года. Плюс стандартные три оклада. У меня все бумаги есть, подтверждающие это", - сказал Черевченко.

Напомним, что "Химки" объявили о смене тренера 22 февраля. Новым рулевым стал Сергей Юран.

Подмосковная команда занимает последнее место в таблице РПЛ, набрав 14 очков в 19 турах.

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