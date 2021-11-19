Черевченко подтвердил возвращение в "Химки" спустя месяц после увольнения

Фото сайт "Химок"

Бывший наставник "Химок" Игорь Черевченко сообщил, что вернулся к работе в подмосковном клубе.

"Да, могу подтвердить, что вернулся в "Химки". Тренерский штаб будет прежним: Игорь Семшов и Валерий Климов войдут в него", - цитирует 47-летнего специалиста "Р-Спорт".

Черевченко возглавлял "Химки" с сентября 2020 года. Клуб объявил о его отставке 25 октября.

Команда из Подмосковья в текущем розыгрыше РПЛ идёт на 15-м месте в таблице.

Не пропустите: "Крылья Советов" уничтожили "Химки" в товарищеском матче. | http://soccernews.ru