Черевченко подтвердил возвращение в "Химки" спустя месяц после увольнения

Теги химкиигорь черевченко

Черевченко подтвердил возвращение в "Химки" спустя месяц после увольнения

Фото сайт "Химок"

Бывший наставник "Химок" Игорь Черевченко сообщил, что вернулся к работе в подмосковном клубе.

"Да, могу подтвердить, что вернулся в "Химки". Тренерский штаб будет прежним: Игорь Семшов и Валерий Климов войдут в него", - цитирует 47-летнего специалиста "Р-Спорт".

Черевченко возглавлял "Химки" с сентября 2020 года. Клуб объявил о его отставке 25 октября.

Команда из Подмосковья в текущем розыгрыше РПЛ идёт на 15-м месте в таблице.

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