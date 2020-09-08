Черевченко признался, что в настоящее время не видит альтернативы Владимиру Путину

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Черевченко признался, что в настоящее время не видит альтернативы Владимиру Путину

Экс-тренер "Локомотива" и тульского "Арсенала" Игорь Черевченко заявил, что не видит альтернативы Владимиру Путину на посту президента Российской Федерации.

"Выборы состоялись, народ сделал свой выбор. Какие тут могут быть вопросы?

Альтернативы Путину на данный момент нет", - сказал Черевченко.

Отметим, Путин правит Россией в период с 2000-го по 2008 и с 2012 по сей день.

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