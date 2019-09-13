Черевченко прокомментировал матч "Арсенала" с "Зенитом"

Наставник "Арсенала" Игорь Черевченко рассказал, что думает о поражении команды в матче 9-го тура чемпионата России с "Зенитом" (3:1). Об этом сообщает пресс-служба клуба.



"Было ясно, что "Зенит" будет играть первым номером. Мы перестроили схему, так как 5 основных игроков сегодня отсутствовали. Обкатывали её три дня. Понятно, этого мало. Моментами было неплохо, моментами - плохо. Голы привезли сами себе. Допустили грубые ошибки. Это футбол. Бывает. Будем исправляться", - сказал Черевченко.

По итогам этого матча "Зенит" с 20 баллами возглавляет турнирную таблице РПЛ. "Арсенал" с 14 баллами занимает 7 место.

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