Черевченко прокомментировал поведение Широкова, избившего судью

Теги игорь черевченкороман широков

Черевченко прокомментировал поведение Широкова, избившего судью

Футбольный тренер Игорь Черевченко высказался по поводу драки экс-игрока сборной России Романа Широкова с судьей на любительском матче.

"Я уважаю его как футболиста, но все же нужно себя немножко сдерживать. В какой лиге бы ты ни играл.

Я с Денисом разговаривал на эту тему, там особо ничего и не было. Был удар? Ну, пропустил, наверное. Не подготовлен, надо быть готовым", - сказал Черевченко.

Напомним, 10 августа, стало известно, что спортсмен избил арбитра во время любительского матча. 11 августа, Широков извинился за то, что сделал. Судья написал заявления на экс-игрока.

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