Черевченко прокомментировал своё увольнение из "Химок"

Фото твиттер "Химок"

Бывший наставник "Химок" Игорь Черевченко поделился эмоциями после ухода из подмосковного клуба.

Об отставке 47-летнего специалиста было объявлено сегодня. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

"На днях я принял непростое решение покинуть "Химки". Благодарю руководство клуба, административный персонал за совместную работу и преданных болельщиков, которые были с командой даже на самом далёком выезде. За год, который я провёл здесь, мы вместе проходили непростые моменты и одерживали запоминающиеся победы.

Хотел бы отметить отличный коллектив, самоотдачу и профессионализм ребят, что помогло исправить непростое положение в прошлом сезоне и отлично его завершить. Я буду следить за "Химками" и переживать за каждого футболиста, с которым работал. Благодарю всех, желаю команде, клубу и болельщикам больших побед!" - сказал тренер.

Черевченко возглавлял "Химки" с сентября 2020 года. Команда в текущем розыгрыше РПЛ идёт на 14-м месте в таблице.

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