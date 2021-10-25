Черевченко прокомментировал своё увольнение из "Химок"
Фото твиттер "Химок"
Бывший наставник "Химок" Игорь Черевченко поделился эмоциями после ухода из подмосковного клуба.
Об отставке 47-летнего специалиста было объявлено сегодня. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
"На днях я принял непростое решение покинуть "Химки". Благодарю руководство клуба, административный персонал за совместную работу и преданных болельщиков, которые были с командой даже на самом далёком выезде. За год, который я провёл здесь, мы вместе проходили непростые моменты и одерживали запоминающиеся победы.
Хотел бы отметить отличный коллектив, самоотдачу и профессионализм ребят, что помогло исправить непростое положение в прошлом сезоне и отлично его завершить. Я буду следить за "Химками" и переживать за каждого футболиста, с которым работал. Благодарю всех, желаю команде, клубу и болельщикам больших побед!" - сказал тренер.
Черевченко возглавлял "Химки" с сентября 2020 года. Команда в текущем розыгрыше РПЛ идёт на 14-м месте в таблице.
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