Черевченко раскрыл подробности возвращения в "Химки"

Фото сайт "Химок"

Новый наставник "Химок" Игорь Черевченко рассказал, как произошло его возвращение на должность менее чем через месяц после увольнения.

"Накануне со мной связалось руководство клуба и предложило вернуться на пост главного тренера "Химок". Сегодня я со своим штабом уже провёл тренировку на "Родине". Настрой команды мне понравился. Осталось четыре матча до зимнего перерыва. Нужно брать очки, и исправлять ситуацию в турнирной таблице", - заявил 47-летний специалист.

Черевченко возглавлял "Химки" с сентября 2020 года. Клуб объявил о его отставке 25 октября.

Команда из Подмосковья в текущем розыгрыше РПЛ идёт на 15-м месте в таблице.

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