Черевченко: "Семин - это мой второй отец, только в футболе"
Экс-тренер "Локомотива" Игорь Черевченко рассказал, что думает о конфликте Василия Кикнадзе с Юрием Семиным.
"Кикнадзе я не знаю, а Юрий Палыч - это мой второй отец, только в футболе. Я с ним разговаривал, мы общаемся до сих пор. Как я могу быть на стороне человека, которого не знаю?" - заявил Черевченко.
Напомним, Семин покинул "Локомотив" в начале июля 2020 года. На его место пришел сербский специалист Марко Николич.
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