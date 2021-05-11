Черевченко сказал, что у него не было конфликта с Тедеско

Фото: твиттер "Химок"/Автор неизвестен

Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко сказал, что у него не было конфликта с тренерским штабом Доменико Тедеско во время игры со "Спартаком" (1:2).

"Перепалки никакой не было с тренерами «Спартака». Были эмоции.

Проиграли не по делу. У нас были моменты опаснее. Не забили.

Глушенков? Если была отмашка, значит была отмашка. Пенальти, видимо, был. У нас были опасные моменты, мы ни в чем не уступали.

Глушаков после травмы, ещё матч впереди. Решили не выпускать", – сказал Черевченко.

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