Черевченко стал лучшим тренером РПЛ в декабре

Теги игорь черевченкосергей семакарсенал тула

Черевченко стал лучшим тренером РПЛ в декабре

Стало известно, что по итогам декабря лучшим тренером чемпионата России стал наставник тульского "Арсенала" Игорь Черевченко. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

За звание стать лучшим также боролись Сергей Семак ("Зенит"), Вадим Евсеев ("Уфа"), Дмитрий Парфенов ("Урал") и Тимур Шипшев ("Тамбов").

Отметим, что большая часть болельщиков проголосовала за наставника сине-бело-голубых, однако эксперты "Матч ТВ" и РПЛ выбрали Черевченко.

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