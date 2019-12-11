Черевченко стал лучшим тренером РПЛ в декабре

Стало известно, что по итогам декабря лучшим тренером чемпионата России стал наставник тульского "Арсенала" Игорь Черевченко. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

За звание стать лучшим также боролись Сергей Семак ("Зенит"), Вадим Евсеев ("Уфа"), Дмитрий Парфенов ("Урал") и Тимур Шипшев ("Тамбов").

Игорь Черевченко признан лучшим тренером #РПЛ в декабре



В голосовании болельщиков победил Сергей Семак, но эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и эксперты Российской Премьер-Лиги отдали свои голоса главному тренера «Арсенала»#ТренерМесяца #Арсенал pic.twitter.com/c51YtvuYb1 — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 11 декабря 2019 г.

Отметим, что большая часть болельщиков проголосовала за наставника сине-бело-голубых, однако эксперты "Матч ТВ" и РПЛ выбрали Черевченко.

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