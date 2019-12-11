Черевченко стал лучшим тренером РПЛ в декабре
Стало известно, что по итогам декабря лучшим тренером чемпионата России стал наставник тульского "Арсенала" Игорь Черевченко. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
За звание стать лучшим также боролись Сергей Семак ("Зенит"), Вадим Евсеев ("Уфа"), Дмитрий Парфенов ("Урал") и Тимур Шипшев ("Тамбов").
Игорь Черевченко признан лучшим тренером #РПЛ в декабре— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 11 декабря 2019 г.
В голосовании болельщиков победил Сергей Семак, но эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и эксперты Российской Премьер-Лиги отдали свои голоса главному тренера «Арсенала»#ТренерМесяца #Арсенал pic.twitter.com/c51YtvuYb1
Отметим, что большая часть болельщиков проголосовала за наставника сине-бело-голубых, однако эксперты "Матч ТВ" и РПЛ выбрали Черевченко.
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Лига Чемпионов: результаты 10 декабря
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15