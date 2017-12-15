Черевченко вёл переговоры с "Ростовом"

Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко побывал в Ростове, где провёл переговоры с руководством одноименного футбольного клуба.

Как сообщают российские СМИ, 43-летний специалист, известный по работе в "Локомотиве", обсуждал с боссами "жёлто-синих" возможное сотрудничество, однако до конкретных решений дело не дошло.

Напомним, что "Ростов" ищет нового наставника после отставки Леонида Кучука. Сейчас обязанности главного тренера исполняет Дмитрий Кириченко.

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