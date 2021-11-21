Черевченко высказался о ничьей с ЦСКА
Фото сайт "Химок"
Наставник "Химок" Игорь Черевченко дал комментарии после матча с ЦСКА (0:0).
"Хорошая игра. Не чувствовали, что ЦСКА играл вдесятером. Не очень хорошо играли в атаке. Хромает это у нас.
Моe возвращение? Руководство связалось со мной, мы несколько раз встретились. Решили с тренерским штабом вернуться. Я говорил, что хочу в команду с задачей? Ну, остаться в РПЛ - это же тоже задача. Они разные бывают", - приводит слова Черевченко "Чемпионат".
Читайте также: ЦСКА сыграл вничью с "Химками" в РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Динамо" разгромило тульский "Арсенал"
-
"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к Усману Дембеле
-
"Хетафе" разгромил "Кадис" в матче Ла Лиги
-
Черевченко высказался о ничьей с ЦСКА
-
Березуцкий прокомментировал ничью с "Химками"
-
Карпин не покинет сборную России как минимум до стыков
-
Флорентино Перес высказался о конфликте Суперлиги с УЕФА
-
Луис Энрике не намерен возглавлять "Манчестер Юнайтед"
-
Роналду хочет, что эск-тренер "Барселоны" возглавил "Манчестер Юнайтед"
-
"Сассуоло" сыграл вничью с "Кальяри" в Серии А
-
ЦСКА сыграл вничью с "Химками" в РПЛ
-
"Ростов" сыграл в результативную ничью с "Уфой" в РПЛ
-
Гризманн рассказал о своем опыте в "Барселоне"
-
Флорентино Перес высказался о сделке Ла Лиги с CVC
-
1
Зарема встречалась с Ваноли вместо Федуна
-
Кавазашвили высказался об игре "Спартака" после поражения от "Краснодара"
-
Невилл прокомментировал увольнение Сульшера
-
Стало известно, кто будет руководить "Манчестер Юнайтед" в ближайших матчах
-
Анчелотти высказался о Бэйле
-
"Манчестер Юнайтед" уволил Сульшера