Черевченко высказался о ничьей с ЦСКА

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Наставник "Химок" Игорь Черевченко дал комментарии после матча с ЦСКА (0:0).

"Хорошая игра. Не чувствовали, что ЦСКА играл вдесятером. Не очень хорошо играли в атаке. Хромает это у нас.

Моe возвращение? Руководство связалось со мной, мы несколько раз встретились. Решили с тренерским штабом вернуться. Я говорил, что хочу в команду с задачей? Ну, остаться в РПЛ - это же тоже задача. Они разные бывают", - приводит слова Черевченко "Чемпионат".

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