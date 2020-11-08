Черевченко высказался о победной матче "Химок" над "Рубином"
Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко высказался о победе команды в матче 14-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:0).
"Мы сегодня победили "Рубин", который набрал ход. Поражение в прошлом туре заставило сегодня играть на победу. Впереди работы очень много, сейчас будет пауза, и мы немножко поработаем над некоторыми элементами. Сегодня не было главной установки держать фланги Бакаева и Хвичы, были такие моменты, но мы на этом не зацикливались.
Я жду от Глушакова большего. Он намного способнее. Ему тяжело после паузы вернуться", - цитирует тренера Sport24.
В составе подмосковной команды отметились Мирзов и Глушаков.
А еще: "Химки" обыграли "Рубин" благодаря голам Мирзова и Глушакова| http://soccernews.ru
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