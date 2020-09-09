Черевченко высказался о ситуации с судейством в РПЛ

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Черевченко высказался о ситуации с судейством в РПЛ

Экс-тренер "Локомотива" и тульского "Арсенала" Игорь Черевченко высказался о судействе в чемпионате России.

"Я всегда говорил, что люди могут ошибаться. И тренеры, и футболисты тоже делают ошибки.

У любой команды будут претензии. Судьи тоже пытаются что-то изменить, просто у кого-то это не получается. Но могу сказать для примера, что второго пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Сочи" не было и близко. Мне этого никак не понять.

Для чего нужен ВАР? Чтобы облегчить жизнь судьям? Нужно задуматься. Если он не помогает, то пускай переформатируют его", - цитирует тренера Sport24.

Отметим, из-за матча 1-го тура РПЛ арбитров, работавших на этой встрече, отстранили от судейства.

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