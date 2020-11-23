Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко высказался по поводу победного матча с "Уфой" (2:1) в 15-м туре РПЛ.

"По первому тайму - да. Получилось все, можно сказать, близка к идеальной была игра в первом тайме.

Говорил перед игрой, что будет много борьбы. Ни нам, ни "Уфе" отступать некуда, нужно набирать очки. Первый гол - быстрый, плюс второй - это сказалось на игре.

И соперник стал играть более агрессивно, пошел в навал. Не сказал, что были острые моменты, но подходы были. Один момент помню хороший, когда мяч по вратарской летал туда-сюда, но нам не забили.

Но выдержали без паники. Если бы Конате забил третий, игра бы закончилась", - сказал Черевченко в эфире "Матч Премьер".

Благодаря победе "Химки" вышли на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 15 очков. "Уфа" с семью очками осталась на последнем, 16-м месте.

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