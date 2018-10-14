Через два года Месси может покинуть "Барселону" бесплатно
Через два года капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси может уйти из своего клуба совершенно бесплатно, информирует El Mundo Deportivo.
Так, по сведениям издания, летом 2020-го года вступит в силу пункт контракта 31-летнего форварда с "сине-гранатовыми", по которому он без денежной компенсации сможет покинуть "Камп Ноу", если изъявит продолжить карьеру в любом из клубов, которые не относятся к европейским грандам.
Напомним, действующее соглашение Месси с "Барселоной" рассчитан до лета 2021-го года.
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|Эспаньол
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