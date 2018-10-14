Черногория и Израиль добились побед в Лиге Европы

Завершились еще два матча Лиги наций. Черногория на выезде разгромила Литву, Израиль дома был сильнее Албании.

Литва – Черногория - 1:4 (0:3)

Голы: Мугоша, 10 - 0:1, Копитович, 35 - 0:2, Мугоша, 45 (с пенальти) - 0:3, Зорич, 86 - 0:4, Баравикас, 88 - 1:4

Литва: Шеткус, Климавичюс, Янушевскис, Боровскис, Баравикас, Воробьевас (Куклис, 46), Жулпа, Черных (Петравичюс, 50), Сливка, Вальскис (Казлаускас, 79), Новиковас.

Черногория: Петкович, Симич, Томашевич, Копитович, Вешович (Зорич, 56), Иванич, Косович, Йовович (Бечирай, 72), Шчекич, Стойкович (Радунович, 87), Мугоша.

Израиль – Албания - 2:0 (1:0)

Голы: Хемед, 8 - 1:0, Саба, 83 - 2:0

Израиль: Харуш, Таватха (Хабши, 77), Бен Харуш, Тиби (Цедек, 46), Даса, Кайяль, Еини, Перец, Натхо, Дабур, Хемед (Саба, 66).

Албания: Стракоша, Гимшити, Хюсай, Маврай, Бинаку, Мемушай, Баша (Лиляй, 46), Джака, Грезда, Балай (Вриони, 73), Узуни.

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