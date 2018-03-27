Черногория и Турция сыграли в результативную ничью
В товарищеском матче сборные Черногории и Турции сыграли в результативную ничью.
Черногория - Турция - 2:2
Голы: Ундер, 11 - 0:1, Йокулсу, 23 - 0:2, Иванич, 45 - 1:2, Мугоса, 87 - 2:2.
Черногория: Петкович, Марусич (Стойкович, 79), Шимич, Савич (Больевич, 89), Томасевич, Щекич, Вукчевич, Янкович (Климента, 90+2), Иванич (Мугоса, 67), Вешович, Бечирай (Йовович, 79).
Турция: Бабаджан, Айхан, Топал, Союнку, Калдырым (Байрам, 76), Текдемир, Йокушлу (Кахведжи, 46), Ундер (Малли, 78), Языджы (Акбада, 70), Чалханоглу (Гюрлер, 69), Тосун (Унал, 76).
Напомним, ранее Швейцария разгромила Панаму. | soccernews.ru
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