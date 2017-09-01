Черногория на выезде разгромила Казахстан

В рамках 7-го тура отбора к ЧМ-2018 в группе Е сборная Казахстана уступила национальной команде Черногории.

Казахстан – Черногория 0:3

Голы: Вешович, 31 - 0:1, Бечирай, 53 - 0:2, Симич, 63 - 0:3

Казахстан: Лория, Ахметов, Логвиненко, Шомко, Суюмбаев (Тагыберген, 85), Жуков (Байжанов, 17), Куат, Мужиков, Нургалиев (Турысбек, 62), Муртазаев, Бейсебеков.

Черногория: Петкович, Симич, Савич, Томашевич, Вешович, Янкович, Косович (Иванич, 54), Вукчевич, Марушич, Йоветич (Зверотич, 72), Бечирай (Мугоша, 84).

Предупреждения: Нургалиев (21), Симич (43), Байжанов (52), Мужиков (74). | http://soccernews.ru