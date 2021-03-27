Черногория разгромила Гибралтар

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Черногория разгромила ГибралтарФото: YouTube

В рамках второго тура отборочного раунда на ЧМ-2022 Черногория уверенно разобралась с Гибралтаром.

Таким образом, Черногория с 6 очками лидирует в группе G.

Черногория - Гибралтар 4:1

Голы: Бечирай, 25 - 1:0, Стайч (пен), 30 - 1:1, Симич, 43 - 2:1, Томашевич, 52 - 3:1, Йоветич, 80 - 4:1

Черногория: Миятович, Радунович, Томашевич, Симич, Хакшабанович (Больевич, 60), Вукчевич, Бакич (Вулай, 25), Йовович, Косович (Лагатор, 60), Бечирай (Йоветич, 46), Джурджевич (Мартинович, 77).

Гибралтар: Голдуин, Босио (Эрнандес, 51), Валарино (Уайзмэн, 81), Джолли, Понс (Уокер, 66), Сантос, Хассан (Кумбз, 46), Барнетт, Сарджент, Моулдс, Стайч (Бордж, 65).

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